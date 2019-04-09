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Милевский про худшего тренера в карьере: «Удачи его клубу, пускай работает в своем Казахстане и добивается результатов»

10.04.2019 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский назвал лучшего и худшего тренера, с кем доводилось поработать.

– Можешь выделить лучшего тренера у себя в карьере и тренера, с которым не хотел бы больше пересекаться?

– Ну с кем я не хотел больше пересекаться – понятно всем (смеется). Не в обиду ему будет сказано. Удачи его клубу, пускай работает в своем Казахстане и добивается результатов.

А кто был лучшим в карьере… Если брать Украину, то Юрий Семин (тренировал киевское «Динамо» – прим.).Если брать Беларусь, то это, конечно… Царствие небесное… Иваныч (Владимир Журавель – прим.), к которому отношусь, относился и буду относится с огромным уважением и с огромной любовью, – сказал Милевский в ходе стрима на YouTube-канале Николая Ходасевича.

Напомним, в прошлом году Алексей Шпилевский возглавлял брестское «Динамо». У тренера произошел конфликт с Милевским. В итоге футболист покинул клуб. Вскоре «Динамо» рассталось и со Шпилевским.

В настоящее время тренер работает в «Кайрате» из Казахстана.

Артем Милевский: «С первого дня Шпилевский хотел меня убрать»

 
 
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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский назвал лучшего и худшего тренера, с кем доводилось поработать.
 
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