Михаил Захаров: «По сегодняшней игре могу одно сказать одно – мы – чемпионы. Там на табло все написано»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после победы над «Неманом» (2:0, счет в серии 4-1) прокомментировал восьмое чемпионство для команды и завоевание Кубка президента.

– Чувствую радость, конечно. К этому шли тяжелые три года. Кубок президента снова у «Юности». Команда «Неман» – достойный соперник. У них лучший тренер Беларуси. Это дорогого стоит.

По сегодняшней игре могу одно сказать одно – мы – чемпионы. Там на табло все написано. Хочу поздравить своих двух дочерей с сегодняшней победой. Младшей я пообещал выиграть, а у старшей, Кристины Захаровой, сегодня день рождения. Я пообещал ей сделать подарок. Сегодня у меня счастливый день!

Команде огромное спасибо. Ребята просто молодцы. Игра была тяжелая, до пропущенной шайбы. Но мы не дали сопернику ни одного шанса.

Когда начинался сезон, я сказал, что это будет самый тяжелый сезон для «Юности». У нас всего шесть поражений. Пять в регулярном и одно в плей-офф. Это о многом говорит. Оценивать будут журналисты.

Как отпразднуем успех сегодняшний? Ох, я не знаю. Мы ничего сегодня не планировали. Я сказал ребятам… Все-все, мне надо на лед пожать руки! – сказал Захаров в эфире «Беларусь 5» и убежал на лед.