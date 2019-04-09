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Виталий Жуковский: «Надеемся, что мы дадим серьезный бой и будем играть на победу в Солигорске»

10.04.2019 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал ничью с «Шахтером» (2:2) в первом матче полуфинала Кубка Беларуси, где его команда в первом тайме выигрывала 2:0.

«Давайте так начнем: итог закономерен. Что касается результата, то, конечно, осадочек остается у той команды, которая вела 2:0 и упустила это преимущество.

Что касается первого тайма, то можно было выжать чуть-чуть больше. Моментов у нас было предостаточно. Можно было и три забивать. Если не ошибаюсь, у соперника был в первом тайме один момент. Остальное – такие подходы были. Понятно, что соперник контролировал мяч. Ну ни для кого не было секретом то, как будут играть и одна, и вторая команды.

Наверное, потом низко просели. Наверное, в этот момент чуть-чуть не хватило нам глубины оборонительного плана центрального полузащитника. Который с движением. Начали перестраиваться, перестали встречать игроков, выжимать их.  Но здесь качественно работали. Но зашла эта передача. Исполнили, не доиграли. И снова соперник начала атаковать в восьмером.

А так – итог. 2:2. Едем в Солигорск. Будем добиваться по возможности результата, чтобы выйти в финал Кубка. Думаю, так же будет боевая игра. Надеюсь на это, что мы выйдем. Мы не играли такие матчи, хоть у нас есть и опытные ребята. Может, тоже где-то психологически сказывается. Надеемся, что мы дадим серьезный бой и будем играть на победу в Солигорске», – сказал Жуковский.

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал ничью с «Шахтером» (2:2) в первом матче полуфинала Кубка Беларуси, где его команда в первом тайме...
 
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