Источник материала: БелТА

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" обыграли в пятом матче финальной серии плей-офф гродненский "Неман" со счетом 2:0 и стали обладателями Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий матч в "Чижовка-Арене" проходил по схожему сценарию, что и двумя днями ранее в Гродно. Команды уделили много внимания обороне, максимально обезопасив собственные ворота.

В третьем периоде один из лидеров нападения "Юности" Михаил Стефанович пытался убежать один на один с голкипером гродненцев, но был не по правилам остановлен защитниками. Арбитры назначили буллит, который реализовал Станислав Лопачук - 1:0. Вторую шайбу в пустые ворота гостей на 60-й минуте игры забросил опытный нападающий минчан Александр Кулаков.

Итог финальной серии - 4:1.

"Хоккейному клубу "Юность" пришлось пережить тяжелые три года, когда в последний раз в 2016-м завоевывали чемпионство. Обыграть "Неман" в финале, который до этого дважды становился лучшим в чемпионате, - дорогого стоит. Начало этого сезона для нас было непростым, но мы работали, шли к этому успеху, мало проигрывали и часто побеждали, поэтому наш успех в плей-офф закономерен. Эту победу, это чемпионство хочу посвятить своей новорожденной дочери и старшей Кристине", - рассказал после финального пятого матча Михаил Захаров.

Хоккеисты минской "Юности" в восьмой раз в своей истории стали чемпионами Беларуси и обладателями Кубка Президента, гродненский "Неман" занял второе место. Обладатель бронзовых наград определится в противостоянии солигорского "Шахтера" и "Динамо-Молодечно".-0-

Фото Андрея Покумейко