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ФХБ и минское «Динамо» безвозмездно получат экипировку Bauer на сумму не менее 50 тысяч долларов
11.04.2019 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между минским «Динамо», ФХБ и компанией «СпортЛюкс», которая обеспечит поставки хоккейной экипировки Bauer.
В рамках договора «СпортЛюкс» на безвозмездной основе предоставит части хоккейной экипировки (в размере не менее 50 000 долларов), будет консультировать по выбору ассортимента продукции Bauer.
ФХБ и «зубры» будут приглашать компанию к участию во всех закупках спортивной экипировки на общих основаниях с иными участниками.
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Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между минским «Динамо», ФХБ и компанией «СпортЛюкс», которая обеспечит поставки хоккейной экипировки Bauer.
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