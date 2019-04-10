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ФХБ и минское «Динамо» безвозмездно получат экипировку Bauer на сумму не менее 50 тысяч долларов

11.04.2019 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между минским «Динамо», ФХБ и компанией «СпортЛюкс», которая обеспечит поставки хоккейной экипировки Bauer.

В рамках договора «СпортЛюкс» на безвозмездной основе предоставит части хоккейной экипировки (в размере не менее 50 000 долларов), будет консультировать по выбору ассортимента продукции Bauer.

ФХБ и «зубры» будут приглашать компанию к участию во всех закупках спортивной экипировки на общих основаниях с иными участниками.

 
 
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Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между минским «Динамо», ФХБ и компанией «СпортЛюкс», которая обеспечит поставки хоккейной экипировки Bauer.
 
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