ФХБ и минское «Динамо» безвозмездно получат экипировку Bauer на сумму не менее 50 тысяч долларов

Источник материала: Tribuna.com

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между минским «Динамо», ФХБ и компанией «СпортЛюкс», которая обеспечит поставки хоккейной экипировки Bauer.

В рамках договора «СпортЛюкс» на безвозмездной основе предоставит части хоккейной экипировки (в размере не менее 50 000 долларов), будет консультировать по выбору ассортимента продукции Bauer.

ФХБ и «зубры» будут приглашать компанию к участию во всех закупках спортивной экипировки на общих основаниях с иными участниками.