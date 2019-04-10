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Замглавы Администрации Президента Мицкевич: «За последние годы произошли колоссальные перемены. Беларусь может называть себя спортивной державой»

11.04.2019 11:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич выступил на международной научно-практической конференции в Минске, посвященной теме спортивных споров.

«Развитие спорта является приоритетом для большинства стран мира, и Беларусь в этом плане не исключение. За последние годы в стране произошли колоссальные перемены в этом направлении. Сегодня Беларусь по праву может называть себя спортивной державой.

Это результат общих усилий государства, общества и многих энтузиастов спортивного движения», – сказал Мицкевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич выступил на международной научно-практической конференции в Минске, посвященной теме спортивных...
 
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