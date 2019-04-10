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Замглавы Администрации Президента Мицкевич: «За последние годы произошли колоссальные перемены. Беларусь может называть себя спортивной державой»
11.04.2019 11:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич выступил на международной научно-практической конференции в Минске, посвященной теме спортивных споров.
«Развитие спорта является приоритетом для большинства стран мира, и Беларусь в этом плане не исключение. За последние годы в стране произошли колоссальные перемены в этом направлении. Сегодня Беларусь по праву может называть себя спортивной державой.
Это результат общих усилий государства, общества и многих энтузиастов спортивного движения», – сказал Мицкевич.
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Замглавы Администрации Президента Мицкевич: «За последние годы произошли колоссальные перемены. Беларусь может называть себя спортивной державой»
Заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич выступил на международной научно-практической конференции в Минске, посвященной теме спортивных...
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