Замглавы Администрации Президента Мицкевич: «За последние годы произошли колоссальные перемены. Беларусь может называть себя спортивной державой»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич выступил на международной научно-практической конференции в Минске, посвященной теме спортивных споров.

«Развитие спорта является приоритетом для большинства стран мира, и Беларусь в этом плане не исключение. За последние годы в стране произошли колоссальные перемены в этом направлении. Сегодня Беларусь по праву может называть себя спортивной державой.

Это результат общих усилий государства, общества и многих энтузиастов спортивного движения», – сказал Мицкевич.