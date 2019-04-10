Лесхоз, который распахал футбольное поле в Боровлянах, предоставит жителям технику и новый газон

Источник материала: Tribuna.com

Напомним, что 5 апреля сотрудники Боровлянского лесхоза распахали лесную поляну, где местные жители обустроили футбольное поле. На месте площадки были посажены 10-сантиметровые елки.

В Боровлянах жители сделали футбольное поле, но лесхоз его распахал и засадил елками

После общественного резонанса по этому поводу лесхоз обязался предоставить жителям технику и новый газон.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Анастасия Докучаева.

«Инициатива встречи с местными жителями исходила от руководства Боровлянского спецлесхоза. Совместно с сельсоветом определили новую площадку, которая не относится к лесному фонду и где можно разместить футбольное поле.

Проблема заключалась в том, что люди, обустроив 10 лет назад поляну в лесу, ни с кем ее не согласовывали. Но когда потребность была озвучена, оказалось, что буквально в 50 метрах есть все условия для организации легальной площадки. Местные жители получат то, что хотели, а лесной фонд останется лесным фондом. На этом, надеюсь, конфликт будет исчерпан», – сказала Докучаева.