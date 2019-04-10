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Лесхоз, который распахал футбольное поле в Боровлянах, предоставит жителям технику и новый газон
11.04.2019 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Напомним, что 5 апреля сотрудники Боровлянского лесхоза распахали лесную поляну, где местные жители обустроили футбольное поле. На месте площадки были посажены 10-сантиметровые елки.
После общественного резонанса по этому поводу лесхоз обязался предоставить жителям технику и новый газон.
Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Анастасия Докучаева.
«Инициатива встречи с местными жителями исходила от руководства Боровлянского спецлесхоза. Совместно с сельсоветом определили новую площадку, которая не относится к лесному фонду и где можно разместить футбольное поле.
Проблема заключалась в том, что люди, обустроив 10 лет назад поляну в лесу, ни с кем ее не согласовывали. Но когда потребность была озвучена, оказалось, что буквально в 50 метрах есть все условия для организации легальной площадки. Местные жители получат то, что хотели, а лесной фонд останется лесным фондом. На этом, надеюсь, конфликт будет исчерпан», – сказала Докучаева.
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Напомним, что 5 апреля сотрудники Боровлянского лесхоза распахали лесную поляну, где местные жители обустроили футбольное поле.
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