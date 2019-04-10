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Клубу ЮАС отказано в выдаче лицензии на участие в первой лиге, в Д2 сыграют 15 команд
11.04.2019 17:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Доме футбола состоялось заседание Апелляционного комитета по клубному лицензированию АБФФ, на котором были рассмотрены апелляционные жалобы футбольных клубов «ЮАС», «Слоним-2017» и «Барановичи».
Комитет принял решение о выдаче лицензий футбольным клубам «Слоним 2017» и «Барановичи».
«Апелляционная жалоба футбольного клуба «ЮАС» не удовлетворена в связи с невыполнением финансовых критериев: просроченная задолженность перед работниками по заработной плате за 2018 год, по подоходному налогу и взносам ФСЗН и по оплате штрафов перед АБФФ.
Футбольные клубы «Лида», «Орша», «Химик» Светлогорск и «Гранит-Микашевичи», «Смолевичи», «Нафтан» Новополоцк, «Волна-Пинск», «Сморгонь», «Речицадрев», ГОБЖД Гомель, «Рух» Брест, НФК Минск и «Белшина» получили лицензии АБФФ «Первая лига» на сезон 2019 ранее»,- говорится в сообщении АБФФ.
Таким образом, в чемпионате Беларуси среди команд первой лиги сезона 2019 года сыграют 15 команд.
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В Доме футбола состоялось заседание Апелляционного комитета по клубному лицензированию АБФФ, на котором были рассмотрены апелляционные жалобы футбольных клубов...
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