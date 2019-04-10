Клубу ЮАС отказано в выдаче лицензии на участие в первой лиге, в Д2 сыграют 15 команд 

Источник материала: Tribuna.com

В Доме футбола состоялось заседание Апелляционного комитета по клубному лицензированию АБФФ, на котором были рассмотрены апелляционные жалобы футбольных клубов «ЮАС», «Слоним-2017» и «Барановичи».

Комитет принял решение о выдаче лицензий футбольным клубам «Слоним 2017» и «Барановичи».

«Апелляционная жалоба футбольного клуба «ЮАС» не удовлетворена в связи с невыполнением финансовых критериев: просроченная задолженность перед работниками по заработной плате за 2018 год, по подоходному налогу и взносам ФСЗН и по оплате штрафов перед АБФФ.

Футбольные клубы «Лида», «Орша», «Химик» Светлогорск и «Гранит-Микашевичи», «Смолевичи», «Нафтан» Новополоцк, «Волна-Пинск», «Сморгонь», «Речицадрев», ГОБЖД Гомель, «Рух» Брест, НФК Минск и «Белшина» получили лицензии АБФФ «Первая лига» на сезон 2019 ранее»,- говорится в сообщении АБФФ.

Таким образом, в чемпионате Беларуси среди команд первой лиги сезона 2019 года сыграют 15 команд.

Директор ЮАС о невыданной лицензии: «Должна существовать последовательность в решениях: если отказываем, то отказываем всем»

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