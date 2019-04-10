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Алексей Бага о чемпионстве: «Главный соперник для нас – мы сами»

11.04.2019 14:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился мнением о предстоящем матче с брестским «Динамо».

- Перед тренировкой команда на длительное время уединилась с вами в раздевалке. Это обычная практика или по-особенному готовитесь к матчу с брестским «Динамо»?

– Нет, все как обычно. Тактическая установка, проговариваем план. Ничего экстраординарного. Готовимся ко встрече с «Динамо» так же, как и к любому оппоненту.

- Выделите из пула основных претендентов на чемпионство кого-то самого главного для БАТЭ?

– Нет. Повторяюсь: самый главный соперник для нас — это мы сами, – сказал Бага.

Напомним, что БАТЭ сыграет с «Динамо» Брест 14 апреля. Начало матча в 15:00.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился мнением о предстоящем матче с брестским «Динамо».
 
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Герой працы
Газета Авангард
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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