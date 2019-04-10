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Алексей Бага о чемпионстве: «Главный соперник для нас – мы сами»
11.04.2019 14:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился мнением о предстоящем матче с брестским «Динамо».
- Перед тренировкой команда на длительное время уединилась с вами в раздевалке. Это обычная практика или по-особенному готовитесь к матчу с брестским «Динамо»?
– Нет, все как обычно. Тактическая установка, проговариваем план. Ничего экстраординарного. Готовимся ко встрече с «Динамо» так же, как и к любому оппоненту.
- Выделите из пула основных претендентов на чемпионство кого-то самого главного для БАТЭ?
– Нет. Повторяюсь: самый главный соперник для нас — это мы сами, – сказал Бага.
Напомним, что БАТЭ сыграет с «Динамо» Брест 14 апреля. Начало матча в 15:00.
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился мнением о предстоящем матче с брестским «Динамо».
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