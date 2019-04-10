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Австралийский регбийный союз расторг контракт с Фолау за слова «все геи окажутся в аду». Игрок пропустит Кубок мира-2019
11.04.2019 18:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Австралийский регбийный союз (RA) расторг контракт с игроком сборной Исраэлом Фолау за слова «все геи окажутся в аду».
Накануне Фолау
RA посчитал высказывание спортсмена гомофобным.
Таким образом, Фолау, который является одним из лучших игроков сборной Австралии, пропустит
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Австралийский регбийный союз расторг контракт с Фолау за слова «все геи окажутся в аду». Игрок пропустит Кубок мира-2019
Австралийский регбийный союз (RA) расторг контракт с игроком сборной Исраэлом Фолау за слова «все геи окажутся в аду».
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