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Австралийский регбийный союз расторг контракт с Фолау за слова «все геи окажутся в аду». Игрок пропустит Кубок мира-2019

11.04.2019 18:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Австралийский регбийный союз (RA) расторг контракт с игроком сборной Исраэлом Фолау за слова «все геи окажутся в аду».

Накануне Фолау написал в своем инстаграме: «Внимание! Всем пьяницам, гомосексуалистам, прелюбодеям, лжецам, ворам, атеистам и идолопоклонникам! Ад вас ждет! Покайтесь! Только Иисус спасет вас. Все, кто живет в грехе, в итоге окажутся в аду».

RA посчитал высказывание спортсмена гомофобным.

Таким образом, Фолау, который является одним из лучших игроков сборной Австралии, пропустит Кубок мира-2019.

 
 
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Австралийский регбийный союз (RA) расторг контракт с игроком сборной Исраэлом Фолау за слова «все геи окажутся в аду».
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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