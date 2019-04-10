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Белоруска Дарья Наумова завоевала золото ЧЕ по тяжелой атлетике в Батуми
11.04.2019 20:56 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Наумова завоевала золотую награду чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми (Грузия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В весовой категории до 76 кг серебряный призер Олимпиады-2016 стабильно провела своей выступление, показав результат 242 кг (106+136 кг). Испанка Лидия Валентин завоевала серебряную награду.
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11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Наумова завоевала золотую награду чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми (Грузия), сообщает...
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