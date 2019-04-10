Наумова выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская спортсменка Дарья Наумова стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.

В двоеборье она показала результат в 242 кг (106+136).

Наумова без проблем справилась со всеми попытками в рывке — 100, 104 и 106 кг. По результатам первого упражнения спортсменка завоевала серебряную награду.

А в толчке Наумова также уверенно справилась со всеми подходами — 126, 131 и 136 кг. По итогам второго движения белоруска была лучшей.

Кроме того, Наумова стала единственной спортсменкой в своей весовой категории до 76 кг, не допустившей ни одной ошибки.

Серебро на счету Лидии Валентин из Испании – 241 кг (108+133). Бронзу в двоеборье завоевала шведка Патриция Стрениус – 233 кг (101+132).

Ранее в группе B белоруска Дина Сазановец показала результат в 201 кг (94+107) и по итогам двоеборья стала 11-й.

11 апреля на чемпионате Европы в Грузии выступят два белорусских спортсмена, которые дебютируют на взрослом чемпионате Европы.

В 14.00 в весовой категории до 81 кг нашу команду представит Ольга Генералова. А в 19.30 у мужчин на помост выйдет Евгений Тихонцов (96 кг).



