Директор ЮАС Андрей Минчук: «Будем подавать бумаги по заявке во вторую лигу»

Источник материала: Tribuna.com

Директор житковичского ЮАС Андрей Минчук в разговоре с корреспондентом Tribuna.com прокомментировал отказ в выдаче команде лицензии для участия в первой лиге.

– Клубу отказано в выдаче лицензии, какова дальнейшая судьба? Клуб будет ликвидирован или есть ли руководства какие-то идеи по поводу дальнейшей работы команды?

– Завтра отправим бумагу в департамент по проведению соревнований с ходатайством о разрешении клубу участвовать во второй лиге.

Будем работать дальше, развивать параллельно детский футбол в районе, рассчитаться по задолженностям и играть во второй лиге. А там, чем черт не шутит, может и вернемся в профессиональный футбол, – сказал Андрей Минчук.

Директор ЮАС о невыданной лицензии: «Должна существовать последовательность в решениях: если отказываем, то отказываем всем»

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