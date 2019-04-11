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Чемпионат Англии. «Лестер» играет с «Ньюкаслом»

12.04.2019 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

34-й тур АПЛ стартует матчем «Лестер» – «Ньюкасл».

В субботу «Тоттенхэм» встречается с «Хаддерсфилдом», «МЮ» – с «Вест Хэмом».

В воскресенье «Манчестер Сити» играет с «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» сразится с «Челси», а «Арсенал» – с «Уотфордом».

Чемпионат Англии

34-й тур

Лестер – Ньюкасл
Дата проведения
12 апреля, 22.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Хаддерсфилд
Дата проведения
13 апреля, 14.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Кардифф
Дата проведения
13 апреля, 17.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Борнмут
Дата проведения
13 апреля, 17.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Фулхэм – Эвертон
Дата проведения
13 апреля, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Вулверхэмптон
Дата проведения
13 апреля, 17.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
Дата проведения
13 апреля, 19.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Манчестер Сити
Дата проведения
14 апреля, 16.05, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Челси
Дата проведения
14 апреля, 18.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Арсенал
Дата проведения
15 апреля, 22.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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34-й тур АПЛ стартует матчем «Лестер» – «Ньюкасл».
 
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