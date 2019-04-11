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Чемпионат Англии. «Лестер» играет с «Ньюкаслом»
12.04.2019 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
34-й тур АПЛ стартует матчем «Лестер» – «Ньюкасл».
В субботу «Тоттенхэм» встречается с «Хаддерсфилдом», «МЮ» – с «Вест Хэмом».
В воскресенье «Манчестер Сити» играет с «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» сразится с «Челси», а «Арсенал» – с «Уотфордом».
Чемпионат Англии
34-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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34-й тур АПЛ стартует матчем «Лестер» – «Ньюкасл».
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