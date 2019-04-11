Чемпионат Англии. «Лестер» играет с «Ньюкаслом»

Источник материала: Tribuna.com

34-й тур АПЛ стартует матчем «Лестер» – «Ньюкасл».

В субботу «Тоттенхэм» встречается с «Хаддерсфилдом», «МЮ» – с «Вест Хэмом».

В воскресенье «Манчестер Сити» играет с «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» сразится с «Челси», а «Арсенал» – с «Уотфордом».

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34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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