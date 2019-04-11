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Лугано (WTA). 1/4 финала. Лапко против Швентек
12.04.2019 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В пятницу в Лугано Вера Лапко (Беларусь, 65 WTA) и Ига Швентек (Польша, 115) поборются за выход в полуфинал.
Сетка турнира
Samsung Open Presented by Corner
Лугано, Швейцария
8 – 14 апреля 2019
International
Призовой фонд – 250 000 долларов
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
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В пятницу в Лугано Вера Лапко (Беларусь, 65 WTA) и Ига Швентек (Польша, 115) поборются за выход в полуфинал.
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