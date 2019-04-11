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Лугано (WTA). 1/4 финала. Лапко против Швентек

12.04.2019 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В пятницу в Лугано Вера Лапко (Беларусь, 65 WTA) и Ига Швентек (Польша, 115) поборются за выход в полуфинал.

Сетка турнира здесь.

Samsung Open Presented by Corner

Лугано, Швейцария

8 – 14 апреля 2019

International

Призовой фонд – 250 000 долларов

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Ига Швентек (Польша)  Вера Лапко (Беларусь)
Дата проведения
12 апреля, 15.00
Онлайн матча

Вероника Кудерметова (Россия)  Полона Герцог (Словения)
Дата проведения
12 апреля, 12.00
Онлайн матча

Кристина Плишкова (Чехия)  Светлана Кузнецова (Россия)
Дата проведения
12 апреля, 19.00
Онлайн матча

Стефани Фогель (Швейцария)  Фиона Ферро (Франция)
Дата проведения
12 апреля, 13.30
Онлайн матча

 
 
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В пятницу в Лугано Вера Лапко (Беларусь, 65 WTA) и Ига Швентек (Польша, 115) поборются за выход в полуфинал.
 
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