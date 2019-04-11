В Киеве откроют «Миля Beer Shop», названный в честь Милевского

Источник материала: Tribuna.com

Агент полузащитника брестского «Динамо» Артема Милевского Александр Панков анонсировал открытие в Киеве совместного с украинцем проекта.

Речь идет о тематическом заведении с элементами футбольной истории о карьере нападающего, которое получит название «Миля Beer Shop».

Помимо приобретения пива и закусок, там можно будет сфотографироваться с рисунками с изображением футболиста, получить от него памятные подарки и посмотреть футбол.

Открытие по адресу г. Киев, ул. Григоренко, 15 ожидается 15 апреля.

В инстаграме уже появилась страница заведения .



