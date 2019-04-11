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Тренер «Интера» – о белорусских детях: «Кажется, что в тренировках и играх они не развлекаются и не получают удовольствия»

12.04.2019 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер «Интера» Франческо Николи рассказал о работе в ФШМ, которая заключила соглашение о сотрудничестве с академией миланского клуба.

– Какие у вас впечатления о белорусских детях?

– Мне кажется, здесь дети привыкли выполнять то, что им говорит тренер, и не думают сами. А для меня важно, чтобы ребенок включал фантазию, креатив. Если смотреть со стороны, то кажется, в тренировках и играх дети не развлекаются и не получают удовольствия.

– А они должны развлекаться?

– Конечно! И чем больше они получают удовольствия и развлекаются, тем больше получают необходимой информации, больше думают. Я не говорю сейчас о непослушании и постоянном веселье на тренировках. Правила должны быть, и они у нас есть. Говорю о том, что тренировки должны быть в радость.

Еще мне кажется, ваши дети больше думают о результате, а не о самой игре. Для нас, конечно, важно, чтобы парни выигрывали матчи, но в первую очередь мы тут для того, чтобы они росли хорошими футболистами, – сказал Николи.

«Важно, чтобы ребенок включал креатив, а не выполнял лишь то, что говорит тренер». Итальянец из «Интера» – о работе в Минске

 
 
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Тренер «Интера» Франческо Николи рассказал о работе в ФШМ, которая заключила соглашение о сотрудничестве с академией миланского клуба.
 
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