Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионов

Источник материала: Tribuna.com

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам голосования болельщиков.

Им стал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который отметился голом и ассистом в матче с «Порту» (2:0).

На приз также претендовали Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Френки де Йонг («Аякс») и Жерар Пике («Барселона»).