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Фирмино признан игроком недели в Лиге чемпионов
12.04.2019 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам голосования болельщиков.
Им стал нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который отметился голом и ассистом в матче с «Порту» (2:0).
На приз также претендовали Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Френки де Йонг («Аякс») и Жерар Пике («Барселона»).
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УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам голосования болельщиков.
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