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В выходные дни в Ганцевичах пройдет Кубок района по волейболу

12.04.2019 12:40 — Новости Спорта | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В выходные дни в Ганцевичах пройдет Кубок района по волейболу

Стартует открытый Кубок Ганцевичского района по волейболу — 2019.

Соревнования пройдут 13 и 14 апреля в спортзале по улице Монтажников.

Начало игр в 10.00.

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Стартует открытый Кубок Ганцевичского района по волейболу — 2019. Соревнования пройдут 13 и 14 апреля в спортзале по улице Монтажников.
 
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