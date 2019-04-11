Стартует открытый Кубок Ганцевичского района по волейболу — 2019.
Соревнования пройдут 13 и 14 апреля в спортзале по улице Монтажников.
Начало игр в 10.00.
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В выходные дни в Ганцевичах пройдет Кубок района по волейболу
12.04.2019 12:40 — Новости Спорта | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Стартует открытый Кубок Ганцевичского района по волейболу — 2019.
Соревнования пройдут 13 и 14 апреля в спортзале по улице Монтажников.
Начало игр в 10.00.
(Visited 3 times, 3 visits today)
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Стартует открытый Кубок Ганцевичского района по волейболу — 2019. Соревнования пройдут 13 и 14 апреля в спортзале по улице Монтажников.
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