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Суд оправдал директора РЦОП по паралимпийским видам спорта, которую обвиняли в крупной взятке

12.04.2019 15:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Суд Центрального района Минска вынес оправдательный приговор по уголовному делу директора Республиканского центра по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Инны Романович, сообщает «Салiдарнасць» со ссылкой на БелаПАН.

Сообщается, что Романович не была уволена с должности, поскольку для этого необходимо было вступившее в силу решение суда.

Ранее Следственный комитет сообщал, что главный тренер национальной команды по инваспорту РЦОП передала 15 тысяч долларов директору при пособничестве ее сестры-близнеца за благоприятное решение вопроса о заключении нового трудового контракта.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска вынес оправдательный приговор по уголовному делу директора Республиканского центра по паралимпийским и дефлимпийским видам...
 
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