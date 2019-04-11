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Суд оправдал директора РЦОП по паралимпийским видам спорта, которую обвиняли в крупной взятке
12.04.2019 15:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Суд Центрального района Минска вынес оправдательный приговор по уголовному делу директора Республиканского центра по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Инны Романович, сообщает
Сообщается, что Романович не была уволена с должности, поскольку для этого необходимо было вступившее в силу решение суда.
Ранее Следственный комитет сообщал, что главный тренер национальной команды по инваспорту РЦОП передала 15 тысяч долларов директору при пособничестве ее сестры-близнеца за благоприятное решение вопроса о заключении нового трудового контракта.
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Суд Центрального района Минска вынес оправдательный приговор по уголовному делу директора Республиканского центра по паралимпийским и дефлимпийским видам...
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