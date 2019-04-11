Суд оправдал директора РЦОП по паралимпийским видам спорта, которую обвиняли в крупной взятке

Источник материала: Tribuna.com

Суд Центрального района Минска вынес оправдательный приговор по уголовному делу директора Республиканского центра по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Инны Романович, сообщает «Салiдарнасць» со ссылкой на БелаПАН.

Сообщается, что Романович не была уволена с должности, поскольку для этого необходимо было вступившее в силу решение суда.

Ранее Следственный комитет сообщал, что главный тренер национальной команды по инваспорту РЦОП передала 15 тысяч долларов директору при пособничестве ее сестры-близнеца за благоприятное решение вопроса о заключении нового трудового контракта.