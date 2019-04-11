Источник материала: Tribuna.com

Вратарь сборной Беларуси Михаил Карнаухов не сыграет на чемпионате мира в Нур-Султане, сообщает hockey.by.

Голкипер перенесет операцию на колене. Завтра Карнаухов покинет расположение сборной.

В сезоне-2018/19 25-летний вратарь сыграл 20 матчей в КХЛ за минское «Динамо», в которых отражал 89,2 процентов бросков при коэффициенте надежности 3,39.

Напомним, что чемпионат мира в дивизионе IA пройдет с 29 апреля по 5 мая.

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