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Карнаухов не сыграет на чемпионате мира в Нур-Султане

12.04.2019 16:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь сборной Беларуси Михаил Карнаухов не сыграет на чемпионате мира в Нур-Султане, сообщает hockey.by.

Голкипер перенесет операцию на колене. Завтра Карнаухов покинет расположение сборной.

В сезоне-2018/19 25-летний вратарь сыграл 20 матчей в КХЛ за минское «Динамо», в которых отражал 89,2 процентов бросков при коэффициенте надежности 3,39.

Напомним, что чемпионат мира в дивизионе IA пройдет с 29 апреля по 5 мая.

Савилов о вратарях сборной: «У нас нет первого номера. Претендуют на место ребята, которые месяц назад даже не рассматривались»

 

 
 
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Вратарь сборной Беларуси Михаил Карнаухов не сыграет на чемпионате мира в Нур-Султане, сообщает hockey.by.
 
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