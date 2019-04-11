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Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева не согласовали из-за формулировки

12.04.2019 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Московский парк Сокольники не стал принимать митинг в поддержку форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

«Мероприятие не согласовано, не будет его. Дело в суде, и до тех пор, пока суд не вынесет решение, мы не имеем права в соответствии с законодательством. У нас вот такое отношение», – заявил заместитель директора по координации деятельности с местными органами исполнительной власти Александр Лебедев.

Причиной, как утверждается, стала слишком категоричная формулировка, которую заявили организаторы: «Митинг за освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева».

Организатор митинга Игорь Шумилин подтвердил, что парк отказался проводить мероприятие при любом формате, в том числе при изменении формулировки.

«Побеседовал с ними. Было сказано, что парк Сокольники боится проводить данное мероприятие, будут выставлять завтра и послезавтра шесть батальонов ОМОНа и никого не пускать в парк», – сказал Шумилин.

 
 
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Московский парк Сокольники не стал принимать митинг в поддержку форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
 
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