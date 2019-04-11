Все вчерашние матчи Лиги Европы попали под спецпредложение «Макслайн вернет». За неудачную ставку на один из матчей можно также получить выигрыш!

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня под предложение «Макслайн вернет» попали все четыре матча 1/4 финала Лиги Европы.

Все проигрышные ставки, подпадающие под предложение, будут рассчитаны с коэффициентом «1».

А матч «Вильярреал» – «Валенсия» попал также под предложение «Макслайн платит» . Все проигрышные ставки, подпадающие под предложение, будут рассчитаны на «плюс».