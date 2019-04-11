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Все вчерашние матчи Лиги Европы попали под спецпредложение «Макслайн вернет». За неудачную ставку на один из матчей можно также получить выигрыш!
12.04.2019 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня под
Все проигрышные ставки, подпадающие под предложение, будут рассчитаны с коэффициентом «1».
А матч «Вильярреал» – «Валенсия» попал также под
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Все вчерашние матчи Лиги Европы попали под спецпредложение «Макслайн вернет». За неудачную ставку на один из матчей можно также получить выигрыш!
Сегодня под предложение «Макслайн вернет» попали все четыре матча 1/4 финала Лиги Европы.
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