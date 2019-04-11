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Вратарь из экстралиги Б Степанов вызван в сборную Беларуси
12.04.2019 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Голкипер оршанского «Локомотива» Сергей Степанов вызван в сборную Беларуси.
В нынешнем сезоне Степанов провел 36 матчей в экстралиге «Б». Вратарь отражал 94,8 процента бросков при коэффициенте надежности 1,49.
Добавим, что Степанов является лидером экстралиги Б по количеству «сухих» матчей (9).
Подробную статистику хоккеиста можно посмотреть
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Голкипер оршанского «Локомотива» Сергей Степанов вызван в сборную Беларуси.
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