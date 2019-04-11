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Вратарь из экстралиги Б Степанов вызван в сборную Беларуси

12.04.2019 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Голкипер оршанского «Локомотива» Сергей Степанов вызван в сборную Беларуси. 

В нынешнем сезоне Степанов провел 36 матчей в экстралиге «Б». Вратарь отражал 94,8 процента бросков при коэффициенте надежности 1,49. 

Добавим, что Степанов является лидером экстралиги Б по количеству «сухих» матчей (9).

Подробную статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.

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Брикун о словах Сидоренко про вратарей: «Есть хороший вратарь, на чужое счастье не смотрит, без вредных привычек, но есть нюанс. Он из «Юности»

Васильев о словах Брикуна: «Дом, разделенный изнутри, не устоит. Сидоренко это прекрасно знает»

 
 
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Голкипер оршанского «Локомотива» Сергей Степанов вызван в сборную Беларуси.
 
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