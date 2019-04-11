ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в Батуми

12.04.2019 21:25 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в Батуми (Грузия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 96 кг он показал результат 400 кг (178 + 222 кг). В первом упражнении рывке Евгению Тихонцову не было равных среди конкурентов, он справился со штангой во всех трех попытках. В толчке белорус в третьем выходе на помост установил рекорд Европы. Серебряную медаль завоевал россиянин Егор Климонов - 378 кг (168 + 210 кг), а третье место занял Антон Плесной из Грузии - 377 кг (173 + 204 кг).

Для Евгения Тихонцова это не первый успех в карьере. Осенью 2018 года белорус выиграл юниорский чемпионат Европы.

Золотая медаль в двоеборье Евгения Тихонцова на континентальном форуме в Батуми - третья в белорусской команде. Ранее на высшую ступень пьедестала почета поднимались Геннадий Лаптев и Дарья Наумова. Второе место у Петра Асаенка, бронзовые награды в активе Юлии Асаенок (45 кг) и Вадима Лихорада (73 кг).

В заключительный день чемпионата 13 апреля на помост в Батуми выйдут олимпийский чемпион Пекина Андрей Арямнов (109 кг), чемпион мира 2015 года, серебряный призер Олимпиады в Рио Вадим Стрельцов (102 кг) и в категории свыше 109 кг Эдуард Зезюлин.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в Батуми (Грузия), сообщает корреспондент БЕЛТА. В весовой...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Алексей Бага: «Милевский троллит БАТЭ? Пусть лучше так, чем будет присутствовать унылая серость в нашем футболе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • морган одежда официальный сайт интернет в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика