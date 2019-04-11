Источник материала: БелТА

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в Батуми (Грузия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 96 кг он показал результат 400 кг (178 + 222 кг). В первом упражнении рывке Евгению Тихонцову не было равных среди конкурентов, он справился со штангой во всех трех попытках. В толчке белорус в третьем выходе на помост установил рекорд Европы. Серебряную медаль завоевал россиянин Егор Климонов - 378 кг (168 + 210 кг), а третье место занял Антон Плесной из Грузии - 377 кг (173 + 204 кг).

Для Евгения Тихонцова это не первый успех в карьере. Осенью 2018 года белорус выиграл юниорский чемпионат Европы.

Золотая медаль в двоеборье Евгения Тихонцова на континентальном форуме в Батуми - третья в белорусской команде. Ранее на высшую ступень пьедестала почета поднимались Геннадий Лаптев и Дарья Наумова. Второе место у Петра Асаенка, бронзовые награды в активе Юлии Асаенок (45 кг) и Вадима Лихорада (73 кг).

В заключительный день чемпионата 13 апреля на помост в Батуми выйдут олимпийский чемпион Пекина Андрей Арямнов (109 кг), чемпион мира 2015 года, серебряный призер Олимпиады в Рио Вадим Стрельцов (102 кг) и в категории свыше 109 кг Эдуард Зезюлин.-0-