Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике

Источник материала: Tribuna.com

Белорус Евгений Тихонцов (96 кг) стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в Батуми.

20-летний спортсмен установил новые рекорды Европы в толчке и в сумме.

ЧЕ-2019 по тяжелой атлетике. Мужчины. До 96 кг

1. Е. Тихонцов (Беларусь) — 400 (178+222);

2. Е. Климонов (Россия) — 378 кг (168+210),

3. А. Плесный (Грузия) — 377 кг (173+204).

Это уже шестая медаль сборной Беларуси на ЧЕ-2019 и третье золото. Ранее золото выиграли Геннадий Лаптев и Дарья Наумова, Петр Асаенок завоевал серебро, а Юлия Асаенок и Вадим Лихорад добыли бронзу.





Фото: weightlifting.by