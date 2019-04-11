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Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике
12.04.2019 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорус Евгений Тихонцов (96 кг) стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в Батуми.
20-летний спортсмен установил новые рекорды Европы в толчке и в сумме.
ЧЕ-2019 по тяжелой атлетике. Мужчины. До 96 кг
1. Е. Тихонцов (Беларусь) — 400 (178+222);
Это уже шестая медаль сборной Беларуси на ЧЕ-2019 и третье золото. Ранее золото выиграли Геннадий Лаптев и Дарья Наумова, Петр Асаенок завоевал серебро, а Юлия Асаенок и Вадим Лихорад добыли бронзу.
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Белорус Евгений Тихонцов (96 кг) стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в Батуми.
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