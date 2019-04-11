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Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике

12.04.2019 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорус Евгений Тихонцов (96 кг) стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в Батуми.

20-летний спортсмен установил новые рекорды Европы в толчке и в сумме.

ЧЕ-2019 по тяжелой атлетике. Мужчины. До 96 кг 

1. Е. Тихонцов (Беларусь) — 400 (178+222); 
2. Е. Климонов (Россия) — 378 кг (168+210),
3. А. Плесный (Грузия) — 377 кг (173+204). 

Это уже шестая медаль сборной Беларуси на ЧЕ-2019 и третье золото. Ранее золото выиграли Геннадий Лаптев и Дарья Наумова, Петр Асаенок завоевал серебро, а Юлия Асаенок и Вадим Лихорад добыли бронзу.

Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике

Фото: weightlifting.by

 
 
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Белорус Евгений Тихонцов (96 кг) стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в Батуми.
 
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