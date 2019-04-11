Юрий Файков: «Администратор не даст соврать, уже все было заказано на Солигорск. В том числе и гостиница»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо-Молодечно» Юрий Файков прокомментировал победу над «Шахтером» (5:4 ОТ).

- Как это произошло, вы отыгрались с 0:4 и победили?

– Насколько вы заметили, все мои команды так играют. Я горжусь своей командой!

- Шайба в конце второго периода в ворота «Шахтера» стала переломной?

– Да-да. Моменты были, но не шло и вот пошло. Сказал на лавке – «пошла вода горячая»!

- Что вы сказали игрокам в раздевалке после второго периода?

– Ничего особенного, просто попросили ребят расслабиться и играть в своей хоккей. Уже результат не давил. Плюс конечно сегодня показала характер, самоотверженность, блокировали броски. То, что мы переигрываем соперника во всех играх – это однозначно!

- Насколько довольны действиями молодого Былинского?

– Молодец! Ему сложно, и он справляется! Просто красавец!

- Что нужно сделать послезавтра, чтобы вырвать эту бронзу?

– Администратор не даст соврать, уже все было заказано на Солигорск. В том числе и гостиница!

- Ваша серия интереснее, чем за золото…

– Безусловно, по накалу страстей точно!