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Юрий Файков: «Администратор не даст соврать, уже все было заказано на Солигорск. В том числе и гостиница»
12.04.2019 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Динамо-Молодечно» Юрий Файков прокомментировал победу над «Шахтером» (5:4 ОТ).
- Как это произошло, вы отыгрались с 0:4 и победили?
– Насколько вы заметили, все мои команды так играют. Я горжусь своей командой!
- Шайба в конце второго периода в ворота «Шахтера» стала переломной?
– Да-да. Моменты были, но не шло и вот пошло. Сказал на лавке – «пошла вода горячая»!
- Что вы сказали игрокам в раздевалке после второго периода?
– Ничего особенного, просто попросили ребят расслабиться и играть в своей хоккей. Уже результат не давил. Плюс конечно сегодня показала характер, самоотверженность, блокировали броски. То, что мы переигрываем соперника во всех играх – это однозначно!
- Насколько довольны действиями молодого Былинского?
– Молодец! Ему сложно, и он справляется! Просто красавец!
- Что нужно сделать послезавтра, чтобы вырвать эту бронзу?
– Администратор не даст соврать, уже все было заказано на Солигорск. В том числе и гостиница!
- Ваша серия интереснее, чем за золото…
– Безусловно, по накалу страстей точно!
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Юрий Файков: «Администратор не даст соврать, уже все было заказано на Солигорск. В том числе и гостиница»
Главный тренер «Динамо-Молодечно» Юрий Файков прокомментировал победу над «Шахтером» (5:4 ОТ).
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