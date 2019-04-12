Бага о реакции на поражения сборной: «Льется сплошной негатив. Прослеживается наша белорусская ментальность — когда у соседа корова сдохла»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ поделился мнением о старте сборной Беларуси в квалификации к ЕВРО-2020.

- Что думаете о старте сборной в квалификации чемпионата Европы? С позиции тренера, который отпускает в национальную команду своих лучших футболистов?

– Прежде всего хочу высказать сборной, ее тренерскому штабу слова поддержки и понимания. Слишком много негатива вокруг. Мы смотрим только 90 минут, а потом льем негатив. А до этого времени есть еще год, и даже более, кропотливой работы. Жребий определил нашу сборную в очень сложную группу.

Было очень тяжело в Голландии. И с немцами будет тяжело. Не понимаю, честно, почему такие отзывы. Но если сравнивать наш футбол и футбол в этих странах, то окажется, многое не в нашу пользу. Возьмите хотя бы посещаемость: у нас несколько тысяч человек на трибунах, а там на порядок больше.

Если все плюсы-минусы ставить на карту, то у нас едва ли не одни минусы будут. Пока нам тяжело конкурировать с ними. А поддерживать ребят и тренерский штаб нужно. И быть рядом с ними, только так мы чего-то добьемся. А когда льется сплошной негатив, то прослеживается наша белорусская ментальность — когда у соседа корова сдохла… Так не пойдет.