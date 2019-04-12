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Ромелу Лукаку: «В ответном матче с «Барсой» нам надо сыграть с сердцем и яйцами»
12.04.2019 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
В первой встрече каталонский клуб победил со счетом 1:0.
«Манчестер Юнайтед» должен повысить уровень своей игры и действовать еще лучше, чем в ответной встрече с
Нужно повысить качество своего футбола, лучше распоряжаться мячом. Если это удастся, то в футболе может случиться все, что угодно», – сказал Лукаку.
Матч
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
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