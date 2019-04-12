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Ромелу Лукаку: «В ответном матче с «Барсой» нам надо сыграть с сердцем и яйцами»

12.04.2019 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». 

В первой встрече каталонский клуб победил со счетом 1:0. 

«Манчестер Юнайтед» должен повысить уровень своей игры и действовать еще лучше, чем в ответной встрече с «ПСЖ». Нельзя упускать свои моменты и пропускать голы. Нам надо сыграть с сердцем и яйцами.

Нужно повысить качество своего футбола, лучше распоряжаться мячом. Если это удастся, то в футболе может случиться все, что угодно», – сказал Лукаку.

Матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» состоится 16 апреля. Начало – в 22:00 по белорусскому времени.

 
 
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
 
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