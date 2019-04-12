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Кубок Стэнли. Первый раунд. «Тампа» сыграет с «Коламбусом», «Айлендерс» против «Питтсбурга», «Виннипег» – «Сент-Луис»

13.04.2019 00:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Тампа-Бэй – Коламбус 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Дата проведения
13 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Эткинсон (Дюшен)
0:2 – 11 Веренски (Дюшен)
0:3 – 21 Дюшен (Веренски, Панарин)
1:3 – 45 Сергачев (Чернак, Миллер)
1:4 – 49 Нэш (Дженнер)
1:5 – 52 Панарин (Бьоркстранн, Дюшен)

Счет в серии: 0-1.

Айлендерс – Питтсбург 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Дата проведения
13 апреля, 02.30, «Nassau Veterans Memorial Coliseum»
Онлайн матча Видео
0:1 – 30 Гадбрэнсон (Малкин)
1:1 – 33 Бовилье (Эберле, Барзэл)
2:1 – 47 Эберле (Бойчак, Барзэл)
3:1 – 51 Бэйли (Ли, Тэйвс)

Счет в серии: 1-0.

Виннипег – Сент-Луис 2:1 (2 период)
Дата проведения
13 апреля, 04.30, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Сундквист (Шварц, Баумистер)
1:1 – 12 Уилер (Копп, Шайфли)
2:1 – 22 Лайне (Бафлин, Уилер)

Счет в серии: 0-1.

Сан-Хосе – Вегас 0:1 (1 период)
Дата проведения
13 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Икин (Пачиоретти)

Счет в серии: 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НХЛ

Статистика Кубка Стэнли

 
 
Ссылка на источник 79
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