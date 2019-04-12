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Кубок Стэнли. Первый раунд. «Тампа» сыграет с «Коламбусом», «Айлендерс» против «Питтсбурга», «Виннипег» – «Сент-Луис»
13.04.2019 00:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
Счет в серии: 0-1.
Счет в серии: 1-0.
Счет в серии: 0-1.
Счет в серии: 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Кубок Стэнли. Первый раунд. «Тампа» сыграет с «Коламбусом», «Айлендерс» против «Питтсбурга», «Виннипег» – «Сент-Луис»
НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 0-1.
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