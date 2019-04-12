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30 апреля минское «Динамо» примет «Витебск» на стадионе «Динамо». После чего клуб опять покинет арену
13.04.2019 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
30 апреля минское «Динамо» примет «Витебск» в рамках Кубка Беларуси на стадионе «Динамо»– это станет заключительным футбольным матчем на арене до окончания Европейских игр, сообщает корреспондент Tribuna.com.
Таким образом, «бело-голубые» сыграют на «Динамо» против «Городеи», «Немана» и «Витебска».
Кроме того, возможен сценарий, по которому матч с БАТЭ 5 июля будет перенесен в Борисов (команды могут поменяться очередностью проведения домашних матчей). «Впрочем, пока это отдаленные перспективы», — сообщил «
Напомним, что минское «Динамо»
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30 апреля минское «Динамо» примет «Витебск» на стадионе «Динамо». После чего клуб опять покинет арену
30 апреля минское «Динамо» примет «Витебск» в рамках Кубка Беларуси на стадионе «Динамо»– это станет заключительным футбольным матчем на арене до окончания...
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