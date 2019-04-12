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Алексей Бага: «Тех, кто прямо сейчас может усилить БАТЭ, не так уж и много в Беларуси»

13.04.2019 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал трансферную политику своего клуба, сообщает «Прессбол».

– Вы довольны трансферной кампанией, которую клуб провел перед сезоном?

– Все, что клуб мог – сделал. Мы находимся в своем измерении футбольном. И не можем конкурировать с командами из топ-чемпионатов. Это касается в том числе и зарплатной ведомости. Мы прекрасно понимаем, кого мы можем пригласить, а кого нет.

– Может быть есть футболисты, которых вы хотели видеть в команде, но их нет, из-за наших реалий?

– Плюс-минус, это одна-две позиции. О нашем интересе к Печенину все уже слышали. Когда случился дефицит на позиции левого защитника в связи с уходом Макса Володько, тогда возник вопрос по подписанию Печенина. А других фамилий называть не стану, все-таки это молодые ребята, которые только начинают играть в большой футбол. Это больше на перспективу. Нужно правде смотреть в глаза: тех, кто прямо сейчас может усилить БАТЭ, не так уж и много в Беларуси.

– Ждать трансферов от БАТЭ в ближайшее время?

– Почему бы и нет? Трансферная жизнь такая штука, которая никогда не стоит на месте. Даже в нашем футболе в любой момент можно кого-то выцепить и подписать, – сказал Бага.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал трансферную политику своего клуба, сообщает «Прессбол».
 
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