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Сергей Перников: «Сегодня владелец контрольного пакета акций «Динамо» – «Трайпл» и де-факто ситуация не поменялась»
13.04.2019 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Перников поделился информацией о владельце команды, сообщает
«Когда наступит определенность – пока, к сожалению, сказать не могу. Процесс передачи акций не в нашем поле деятельности, мы можем давать только ту информацию, за которую отвечаем. Вопросы волнуют, это понятно и слухи небеспочвенны, но давайте понимать, футбольный клуб
Я могу точно сказать, что на игре и комплектовании команды это никак не скажется, на работе клуба тоже не отразится. Как только будут известны окончательные решения – мы непременно известим, но пока могу заверить, что даже в случае смены акционеров, «Динамо» не исчезнет и не станет клубом аутсайдером.
Сегодня владелец контрольного пакета акций – компания «Трайпл» (Prostore) и де-факто ситуация не поменялась. Титульный спонсор – продаваемое место, это коммерческий вопрос и мы ведем переговоры с несколькими компаниями. Если они не закончатся – это место может занять кто-то из тех, кто был раньше, а возможно, что мы применим какое-то иное решение. В любом случае, собственник контрольного пакета не возражает против того, чтобы мы попытались коммуницировать с другими организациями», – сказал Перников.
Ранее, председатель АБФФ Владимир Базанов
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Сергей Перников: «Сегодня владелец контрольного пакета акций «Динамо» – «Трайпл» и де-факто ситуация не поменялась»
Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Перников поделился информацией о владельце команды, сообщает пресс-служба клуба.
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