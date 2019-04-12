Сергей Перников: «Сегодня владелец контрольного пакета акций «Динамо» – «Трайпл» и де-факто ситуация не поменялась»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Перников поделился информацией о владельце команды, сообщает пресс-служба клуба.

«Когда наступит определенность – пока, к сожалению, сказать не могу. Процесс передачи акций не в нашем поле деятельности, мы можем давать только ту информацию, за которую отвечаем. Вопросы волнуют, это понятно и слухи небеспочвенны, но давайте понимать, футбольный клуб -Минск» – закрытое акционерное общество. Клубом владеют несколько акционеров и у всех свой пакет акций. Что-то обсуждается, переговоры ведутся.

Я могу точно сказать, что на игре и комплектовании команды это никак не скажется, на работе клуба тоже не отразится. Как только будут известны окончательные решения – мы непременно известим, но пока могу заверить, что даже в случае смены акционеров, «Динамо» не исчезнет и не станет клубом аутсайдером.

Сегодня владелец контрольного пакета акций – компания «Трайпл» (Prostore) и де-факто ситуация не поменялась. Титульный спонсор – продаваемое место, это коммерческий вопрос и мы ведем переговоры с несколькими компаниями. Если они не закончатся – это место может занять кто-то из тех, кто был раньше, а возможно, что мы применим какое-то иное решение. В любом случае, собственник контрольного пакета не возражает против того, чтобы мы попытались коммуницировать с другими организациями», – сказал Перников.

Ранее, председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о том, что минское «Динамо», скорее всего, отойдет Мингорисполкому.