ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Перников: «Сегодня владелец контрольного пакета акций «Динамо» – «Трайпл» и де-факто ситуация не поменялась»

13.04.2019 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Перников поделился информацией о владельце команды, сообщает пресс-служба клуба.

«Когда наступит определенность – пока, к сожалению, сказать не могу. Процесс передачи акций не в нашем поле деятельности, мы можем давать только ту информацию, за которую отвечаем. Вопросы волнуют, это понятно и слухи небеспочвенны, но давайте понимать, футбольный клуб «Динамо-Минск» – закрытое акционерное общество. Клубом владеют несколько акционеров и у всех свой пакет акций. Что-то обсуждается, переговоры ведутся.

Я могу точно сказать, что на игре и комплектовании команды это никак не скажется, на работе клуба тоже не отразится. Как только будут известны окончательные решения – мы непременно известим, но пока могу заверить, что даже в случае смены акционеров, «Динамо» не исчезнет и не станет клубом аутсайдером.

Сегодня владелец контрольного пакета акций – компания «Трайпл» (Prostore) и де-факто ситуация не поменялась. Титульный спонсор – продаваемое место, это коммерческий вопрос и мы ведем переговоры с несколькими компаниями. Если они не закончатся – это место может занять кто-то из тех, кто был раньше, а возможно, что мы применим какое-то иное решение. В любом случае, собственник контрольного пакета не возражает против того, чтобы мы попытались коммуницировать с другими организациями», – сказал Перников.

Ранее, председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о том, что минское «Динамо», скорее всего, отойдет Мингорисполкому.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Перников поделился информацией о владельце команды, сообщает пресс-служба клуба.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Роман Пилипчук: «Минское «Динамо» нацелено на игру с контролированием мяча. Когда мы без него, мы очень уязвимы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика