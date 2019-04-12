Роман Пилипчук: «Минское «Динамо» нацелено на игру с контролированием мяча. Когда мы без него, мы очень уязвимы»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук порассуждал о стиле команды, сообщает официальный сайт клуба.

«Вот говорят, спартаковский футбол, атакующий. А можете ответить мне на вопрос, что это такое? Я скажу по-другому, есть такое понятие – тенденции современного футбола. Есть два вида – тот, который приносит пользу (победу) и тот, который не приносит. Игру со мы выиграли и это тот футбол, который принес пользу. Но была вторая игра, которую проиграли – неправильный футбол. Поэтому я не сторонник разговоров о спартаковском или барселоновском стиле, мы играем в футбол в зависимости от того, каких игроков имеем.

Есть некий набор спортсменов, который обладает определенными качествами, и надо пытаться из них получить максимум, и играть в футбол, который принесет победу. Вот и все. Да, мы действительно нацелены на игру с контролированием мяча, потому что последние игры показали: когда мы без него, мы очень уязвимы. А если контролируем – пропускаем меньше. Это сложный процесс, но мы пытаемся двигаться и делать в тренировочном процессе те упражнения, которые помогут нам контролировать мяч», – сказал Пилипчук.