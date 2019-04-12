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Роман Пилипчук: «Минское «Динамо» нацелено на игру с контролированием мяча. Когда мы без него, мы очень уязвимы»
13.04.2019 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук порассуждал о стиле команды, сообщает
«Вот говорят, спартаковский футбол, атакующий. А можете ответить мне на вопрос, что это такое? Я скажу по-другому, есть такое понятие – тенденции современного футбола. Есть два вида – тот, который приносит пользу (победу) и тот, который не приносит. Игру со
Есть некий набор спортсменов, который обладает определенными качествами, и надо пытаться из них получить максимум, и играть в футбол, который принесет
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Роман Пилипчук: «Минское «Динамо» нацелено на игру с контролированием мяча. Когда мы без него, мы очень уязвимы»
Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук порассуждал о стиле команды, сообщает официальный сайт клуба.
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