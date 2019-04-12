ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роман Пилипчук: «Минское «Динамо» нацелено на игру с контролированием мяча. Когда мы без него, мы очень уязвимы»

13.04.2019 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук порассуждал о стиле команды, сообщает официальный сайт клуба.

«Вот говорят, спартаковский футбол, атакующий. А можете ответить мне на вопрос, что это такое? Я скажу по-другому, есть такое понятие – тенденции современного футбола. Есть два вида – тот, который приносит пользу (победу) и тот, который не приносит. Игру со «Слуцком» мы выиграли и это тот футбол, который принес пользу. Но была вторая игра, которую проиграли – неправильный футбол. Поэтому я не сторонник разговоров о спартаковском или барселоновском стиле, мы играем в футбол в зависимости от того, каких игроков имеем.

Есть некий набор спортсменов, который обладает определенными качествами, и надо пытаться из них получить максимум, и играть в футбол, который принесет «Динамо» победу. Вот и все. Да, мы действительно нацелены на игру с контролированием мяча, потому что последние игры показали: когда мы без него, мы очень уязвимы. А если контролируем – пропускаем меньше. Это сложный процесс, но мы пытаемся двигаться и делать в тренировочном процессе те упражнения, которые помогут нам контролировать мяч», – сказал Пилипчук.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук порассуждал о стиле команды, сообщает официальный сайт клуба.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Первая лига. 1-й тур. «Белшина» в гостях у «Руха», «НФК» – «Орша» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика