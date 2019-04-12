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Булыга о трансферах «Динамо»: «Деньги, которые сегодня вложили в футболистов – 0 долларов. В том году – 0 долларов»
13.04.2019 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор минского «Динамо» Виталий Булыга назвал цели команды, сообщает
«Главного тренера мы назначили 28 января. Мы ставим себе задачи выиграть
Кроме того, те деньги, которые мы сегодня вложили в футболистов – 0 долларов США. В том году – 0 долларов, мы не купили ни одного футболиста. Работали связи, знакомства, договоры с клубами. Поэтому я прошу вас об одном – объединиться и встать на сторону наших ребят.
Что касается комплектации команды и молодых футболистов: мы сегодня имеем 9 футболистов наших воспитанников, это один из лучших показателей среди всех белорусских клубов», – заявил Булыга.
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Булыга о трансферах «Динамо»: «Деньги, которые сегодня вложили в футболистов – 0 долларов. В том году – 0 долларов»
Спортивный директор минского «Динамо» Виталий Булыга назвал цели команды, сообщает пресс-служба клуба.
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