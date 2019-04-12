Булыга о трансферах «Динамо»: «Деньги, которые сегодня вложили в футболистов – 0 долларов. В том году – 0 долларов»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор минского «Динамо» Виталий Булыга назвал цели команды, сообщает пресс-служба клуба.

«Главного тренера мы назначили 28 января. Мы ставим себе задачи выиграть , выйти в еврокубки. Вы поймите, чтобы сделать команду требуется много времени, а мы укладываемся в кратчайшие сроки.

Кроме того, те деньги, которые мы сегодня вложили в футболистов – 0 долларов США. В том году – 0 долларов, мы не купили ни одного футболиста. Работали связи, знакомства, договоры с клубами. Поэтому я прошу вас об одном – объединиться и встать на сторону наших ребят.

Что касается комплектации команды и молодых футболистов: мы сегодня имеем 9 футболистов наших воспитанников, это один из лучших показателей среди всех белорусских клубов», – заявил Булыга.