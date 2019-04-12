ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Булыга о трансферах «Динамо»: «Деньги, которые сегодня вложили в футболистов – 0 долларов. В том году – 0 долларов»

13.04.2019 09:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор минского «Динамо» Виталий Булыга назвал цели команды, сообщает пресс-служба клуба.

«Главного тренера мы назначили 28 января. Мы ставим себе задачи выиграть Кубок, выйти в еврокубки. Вы поймите, чтобы сделать команду требуется много времени, а мы укладываемся в кратчайшие сроки.

Кроме того, те деньги, которые мы сегодня вложили в футболистов – 0 долларов США. В том году – 0 долларов, мы не купили ни одного футболиста. Работали связи, знакомства, договоры с клубами. Поэтому я прошу вас об одном – объединиться и встать на сторону наших ребят.

Что касается комплектации команды и молодых футболистов: мы сегодня имеем 9 футболистов наших воспитанников, это один из лучших показателей среди всех белорусских клубов», – заявил Булыга.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный директор минского «Динамо» Виталий Булыга назвал цели команды, сообщает пресс-служба клуба.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Перников: «Сегодня владелец контрольного пакета акций «Динамо» – «Трайпл» и де-факто ситуация не поменялась»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика