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КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. ЦСКА против «Авангарда»
13.04.2019 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня стартует финальная серия Кубка Гагарина, в которой сыграют ЦСКА и «Авангард».
КХЛ
Кубок Гагарина
Финал
Первый матч
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня стартует финальная серия Кубка Гагарина, в которой сыграют ЦСКА и «Авангард».
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