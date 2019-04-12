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ЧЕ-2019. Стрельцов стал бронзовым призером в категории до 109 кг, Арямнов стартует в 11.00
13.04.2019 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский спортсмен Вадим Стрельцов стал бронзовым призером чемпионата Европы в Батуми в весовой категории до 109 кг.
Чемпионат Европы-2019
Мужчины
Категория до 109 кг
1. Дмитрий Чумак (Украина) – 391 (175+216)
2. Самвел Гаспарян (Армения) – 377 (168+209)
3. Вадим Стрельцов (Беларусь) – 376 (170+206)
Напомним, чемпионат Европы завершится сегодня. В 11.00 на помост выйдет Андрей Арямнов (109 кг), а в 16.30 – Эдуард Зезюлин (+109 кг).
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Белорусский спортсмен Вадим Стрельцов стал бронзовым призером чемпионата Европы в Батуми в весовой категории до 109 кг.
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