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Виталий Булыга: «Если б показал список тренеров, которых мы рассматривали, ребята, вы б с ума сошли»

13.04.2019 11:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор минского «Динамо» Виталий Булыга рассказал о том, как проходил процесс выбора главного тренера.

– Это все было очень нескоро. Человек работал в «Спартаке», став чемпионом России. Затем ушел в «Ахмат». Ну, вы знаете, что такое «Ахмат»? Платят рубль, а потом ты платишь десять, чтобы оттуда уйти. Думаете, легко было этого тренера пригласить сюда?! Если б я показал список тренеров, которых мы рассматривали, ребята, вы б с ума сошли. И мне это очень тяжело давалось. Вы думаете, сегодня футболиста в «Динамо» легко позвать? Когда Данило получал зарплату в 50-60 тысяч евро – думаете, здесь ему платят такие деньги?!

– Почему вы сразу про деньги говорите? Давайте тогда играть нашим дублем.

– Хорошо, сыграем дублем, три игры проиграем. Вы завтра придете, скажете: Булыга с Пилипчуком пришли, что-то понарассказывали, а сегодня ни результатов нет, ни футболистов. Поверьте, сегодня у каждого есть шанс проявить себя в «Динамо», и каждый его получит.

– Почему за «Динамо» не играют динамовцы? Кисляк вернулся в Брест, Сарока – в БАТЭ? Быков ушел в Брест, Нойок тоже.

– Отвечу по каждому. Поверьте мне, каждого из них я хотел здесь видеть. Спросите у Кисляка, почему он здесь не оказался. Когда Сергей играл в Казахстане, я его полгода уговаривал сюда прийти. Еще раз объясняю: сейчас есть клубы, которые просто перебивают наши предложения большими деньгами.

Если вы когда увидите Антона Путило, он тоже вам подтвердит, что я его сюда звал. Что касается Сароки, еще раз повторю, есть один обиженный человек – агент Валера Русецкий, лысоватый такой парень. Антона я всегда поддерживал, еще когда он выступал в «Динамо», а я играл в России. Писал ему смс, поздравлял с первым голом. И он сказал, что всегда готов вернуться в «Динамо». Но потом Русецкий решил, что лучше пройти против нас. Так что, если бы Сарока хотел вернуться в Минск, он бы это сделал.

Быков и Нойок? У меня с ними хорошие отношения. Быков тренеру был не нужен. Он мог уехать за границу, но в итоге оказался в Бресте. Нойок – парень, который пришел с агентом и сказал: ухожу на Украину. То есть, они обманули «Динамо», и в первую очередь обманули меня. Этого агента я заблокировал в своем телефоне, удалил все контакты.

Поверьте, мы рассматриваем вариант со многими белорусскими футболистами. Например, здесь должен был оказаться Павел Нехайчик. Уже был готов контракт. Но сегодня мы не можем конкурировать с Брестом, – цитирует Булыгу «Прессбол».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Спортивный директор минского «Динамо» Виталий Булыга рассказал о том, как проходил процесс выбора главного тренера.
 
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