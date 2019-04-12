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«Балестье Халса» – ДПММ. Воронков забил пять голов и возглавил список бомбардиров чемпионата Сингапура
13.04.2019 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередном матче высшей лиги Сингапура клуб «Балестье Халса» дома уступил
Отметим, что в составе гостей пять голов забил белорусский нападающий Андрей Воронков. Таким образом, на счету футболиста восемь мячей в пяти матчах. Подробную статистику 30-летнего игрока в нынешнем сезоне смотрите
Добавим, что после сегодняшней встречи Воронков возглавил список бомбардиров чемпионата Сингапура.
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«Балестье Халса» – ДПММ. Воронков забил пять голов и возглавил список бомбардиров чемпионата Сингапура
В очередном матче высшей лиги Сингапура клуб «Балестье Халса» дома уступил ДПММ (1:7).
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