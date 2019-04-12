«Балестье Халса» – ДПММ. Воронков забил пять голов и возглавил список бомбардиров чемпионата Сингапура

Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче высшей лиги Сингапура клуб «Балестье Халса» дома уступил (1:7).

Отметим, что в составе гостей пять голов забил белорусский нападающий Андрей Воронков. Таким образом, на счету футболиста восемь мячей в пяти матчах. Подробную статистику 30-летнего игрока в нынешнем сезоне смотрите здесь.

Добавим, что после сегодняшней встречи Воронков возглавил список бомбардиров чемпионата Сингапура.