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«Балестье Халса» – ДПММ. Воронков забил пять голов и возглавил список бомбардиров чемпионата Сингапура

13.04.2019 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче высшей лиги Сингапура клуб «Балестье Халса» дома уступил ДПММ (1:7).

Отметим, что в составе гостей пять голов забил белорусский нападающий Андрей Воронков. Таким образом, на счету футболиста восемь мячей в пяти матчах. Подробную статистику 30-летнего игрока в нынешнем сезоне смотрите здесь.

Добавим, что после сегодняшней встречи Воронков возглавил список бомбардиров чемпионата Сингапура.

Балестье Халса – ДПММ 1:7 (0:4, 1:3)
Дата проведения
13 апреля, 12.30, «Bishan Stadium»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 14 Воронков, 0:2 – 27 Риссиуто, 0:3 – 31 Риссиуто, 0:4 – 39 Воронков, 0:5 – 59 Воронков, 0:6 – 71, пенальти Воронков, 1:6 – 79 Вребац, 1:7 – 83 Воронков.
 
 
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В очередном матче высшей лиги Сингапура клуб «Балестье Халса» дома уступил ДПММ (1:7).
 
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