«Якобы не предупреждал, что болен ВИЧ». В Новогрудке начался закрытый суд над «епископом мира»

Источник материала: Полымя

В суде Новогрудского района началось рассмотрение уголовного дела в отношении «епископа мира» Дмитрия Бондаря. Он обвиняется по статье «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ». Суд проходит за закрытыми дверями. Все время, пока шло следствие (а это почти 7 месяцев), Дмитрий находился под стражей. TUT.BY поговорил с мамой скандального пастора старокатолической церкви.





— Знаете, Дима у нас оптимист. Мне удалось поговорить с ним перед заседанием. Он даже в своей непростой ситуации старается шутить и не падать духом. Смеется, что в камере, почти как в отеле. А если серьезно, то он очень надеется, что суд будет справедливым. Вся эта история его и меня сильно вымотала, — говорит мама Дмитрия Бондаря Валентина. Она уверена, что ее сын никого не мог заразить, ведь, узнав о своем диагнозе, встал на учет в диспансер, принимал лекарства, предохранялся.

Тем не менее Дмитрию Бондарю грозит до трех лет лишения свободы.

— Он якобы не предупреждал, что болен ВИЧ. Я не могу пока говорить о сути дела, но скажу одно — свидетели рассказывали всю правду, все как есть. И это вселяет в нас надежду. Планируется, что приговор огласят уже на следующей неделе, — говорит Валентина Бондарь. — Что касается того, что он якобы не священник… Он пастор старокатолической церкви. И не его беда, что это религиозное течение многим не нравится, — говорит Валентина.

— А почему он себя называет «епископом мира» ?

— Это был образ для Литовки. Они его придумали вместе с Сергеем Ковалем. Раз дом для всех, то будет «епископ мира». И образ вдруг стал популярным. Все эти интервью, сюжеты на телевидении, статьи… Может быть, и не надо это все было, но уже ничего не исправишь.

Напомним, Дмитрий Бондарь стал широко известен благодаря своей страничке в инстаграме. В своих многочисленных интервью он рассказывал, что является пастором старокатолической церкви, носил сутану и достаточно нестандартно рассуждал о религии и вере. По словам мужчины, он проводил службы в старокатолической часовне Святого Мартина в Новогрудке. В новогрудской общине этого религиозного направления насчитывается около 25 человек.

Несколько лет назад митрополит Виталий рукоположил Дмитрия в священники. С 2013 года общину приняли в старокатолическую церковь в Польше. В феврале 2018 года курия Гродненской епархии Римско-католической церкви уточняла, что в их священнический штат Дмитрий не входит и не имеет никакого отношения к ним.

После задержания Дмитрия Сергей Коваль закрыл свой дом в Литовке для посещений. Напомним, Сергей построил необычный дом-музей «для всех людей», двери в котором не закрывались для любого желающего круглые сутки. Посетить усадьбу можно было совершенно бесплатно.

Бизнесмен подчеркивал, что задержание старокатолического священника и закрытие необычной усадьбы никак не связаны. В новогоднюю ночь Сергей Коваль покончил жизнь самоубийством.

TUT.by