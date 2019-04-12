ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ник Бэйлен: «С удовольствием присоединился к сборной Беларуси, чтобы помочь снова выйти в элитный дивизион»

13.04.2019 17:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Трактора» и сборной Беларуси Ник Бэйлен, прилетевший в Минск, где вскоре присоединится к кэмпу национальной команды, рассказал о своем приезде в сборную.

– На протяжении нескольких лет я не мог помочь сборной по разным причинам: у меня была травма, после – свадьба. Но сейчас чувствую себя здоровым, получил вызов в национальную команду, поэтому с удовольствием присоединился к ней, чтобы помочь снова выйти в элитный дивизион.

- Задача видится непростой: все сборные примерно одного уровня. Как оценишь шансы белорусов?

– Мы, как и каждая команда на этом турнире, ожидаем от него только одного – побед и повышения. Но, в то же время, понимаем, что путь не будет легким. Сборная Казахстана – определенно фаворит. Для «Барыса» очень хорошо сложился сезон в КХЛ. Конечно, для нас плюс, что на чемпионате мира не будет одного из лучших снайперов лиги Найджела Доуса, но и без него сборная Казахстана сильна.

Что касается других, их тоже нельзя списывать со счетов. Взять ту же Корею. Главный тренер Джим Пэк несколько лет провел в НХЛ, у них в составе много североамериканских хоккеистов. Я смотрел матчи корейцев. Они играют в быстрый, атакующий хоккей. Мы должны иметь это в виду, когда выходим на лед против команд, в составе которых есть представители Северной Америки. Необходимо выстроить систему, чтобы играть против североамериканских схем.

- Как оценишь свою готовность и физическое состояние в данный момент?

– Прошло пять с половиной недель, как я закончил сезон вместе с «Трактором». Около 10 дней отдохнул, после начал заниматься самостоятельно в зале. Съездили с женой в Мексику, но даже там я ежедневно тренировался. Сейчас хорошо чувствую себя физически – даже лучше, чем в конце сезона. Готов приступить к тренировкам со сборной. Думаю, уже в течение ближайших дней, – сказал Бэйлен.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Трактора» и сборной Беларуси Ник Бэйлен, прилетевший в Минск, где вскоре присоединится к кэмпу национальной команды, рассказал о своем приезде в сборную.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у СПАЛ, «Милан» против «Лацио»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика