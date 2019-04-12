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Квашук отличился голом в третьем матче подряд. Он забил уже 5 мячей и лидирует в списке бомбардиров
13.04.2019 18:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
26-летний украинский полузащитник Виталий Квашук отличился забитым голом в матче 3-го тура чемпионата Беларуси против «Энергетика-БГУ» (3:0, второй тайм).
Футболист получил передачу от Болова и классно перебросил вратаря соперника, доведя счет до разгромного – 3:0.
Отметим, что Квашук отличился в третьем матче подряд. В матче второго тура со «Слуцком» на счету хавбека хет-трик.
С пятью голами Квашук лидирует в
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26-летний украинский полузащитник Виталий Квашук отличился забитым голом в матче 3-го тура чемпионата Беларуси против «Энергетика-БГУ» (3:0, второй тайм).
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