|
Женская команда «Цмокi-Мiнск» выиграла чемпионат Беларуси
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Tribuna.com
Женская команда «Цмокi-Мiнск» выиграла чемпионат Беларуси, в финальной серии до трех побед одолев «Олимпию» (3-0).
Чемпионат Беларуси
Женщины
Финал (до 3-х побед)
Олимпия Гродно – Цмокi-Мiнск 67:85 (18:30, 15:13, 15:25, 19:17)
13 апреля
Счет в серии: 0-3
ВИДЕО
-
И немного личной обиды. Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс РФ из-за «серого» транзита из Беларуси
21:12, Tut.by
-
Александр Лукашенко в ПВТ: Я вам должен сказать спасибо, что вы подтолкнули меня к принятию этих решений
22:33, СТВ
-
Мемориал «Хатынь» создавали рядом с Вечным огнём. Побывали в мастерской архитектора Левина на площади Победы
22:41, СТВ
-
Юрий Файков: «Администратор не даст соврать, уже все было заказано на Солигорск. В том числе и гостиница»
22:16, Tribuna.com
-
История, как ходили в ЦК протестовать против строительства универсама «Центральный» – не байка. Жив участник событий
22:05, СТВ
-
«На уровне пола лесенка такая, туда спускаешься». А вы видели ванны-бассейны? Как живут в бывшем Доме Советов в Минске
21:54, СТВ
-
Галина Стаскевич — лауреат интернет-премии...
20:24, Івацэвіцкі веснік
-
В Пуховичском районе очевидцы пожара спасли 83-летнюю женщину
22:58, СТВ
-
В Гродно осудили девушек-кассиров «Союзпечати», «заработавших» на талончиках почти 30 тыс. долларов
11:00, Tut.by
-
Макрон встретился с кандидатами в президенты Украины Зеленским и Порошенко
20:25, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Петиция о возможном закрытии фан-клуба минского «Динамо» из-за слухов о назначении Захарова собрала более 100 подписей
13:39, Tribuna.com
-
Клопп о матче с «Челси»: «Мы выставим 13 игроков, двое будут действовать против Азара»
19:23, Tribuna.com
-
Все вчерашние матчи Лиги Европы попали под спецпредложение «Макслайн вернет». За неудачную ставку на один из матчей можно также получить выигрыш!
17:04, Tribuna.com
-
Андрей Арямнов: «У меня сильная «чуйка» по поводу Токио, что мне нужно туда. Я чувствую, что Бог меня ведет»
18:47, Tribuna.com
-
Николай Ананьев: «Щербо просил организовать встречу с президентом. Хотел зарабатывать деньги, чтобы на молочном комбинате ему отпускали продукцию по ценам завода»
11:30, Tribuna.com
-
Алексей Бага: «Тех, кто прямо сейчас может усилить БАТЭ, не так уж и много в Беларуси»
08:36, Tribuna.com
-
Водителю Соловчуку предлагали встать на колени и спрашивали, почему он считает жителей Питера петухами
17:37, Tribuna.com
-
Все новости
- Алименты от неработающих отцов начнут рассчитывать по-другому
07.04.2019,
Партизан
- Почем продают и как выглядят дачи под Минском, где есть все удобства
07.04.2019,
Tut.by
- Праздник Благовещения 2019: что нельзя делать, приметы, традиции 7 апреля
07.04.2019,
Новости Волковыска
- В Бресте на Набережной ползают змеи - шипят и возмущаются
08.04.2019,
Виртуальный Брест
- «В трешке 13 человек». Как живут студенты, которые из-за II Европейских игр переселились за город
07.04.2019,
Tut.by
- «Почему нас так раздражают и бесят наши собственные родители, наша плоть и кровь?» Мужской взгляд
08.04.2019,
Tut.by
- Ракета развернулась обратно: Украина испытала новейший противокорабельный ракетный комплекс
08.04.2019,
IT.Tut.by