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Женская команда «Цмокi-Мiнск» выиграла чемпионат Беларуси

13.04.2019 18:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Женская команда «Цмокi-Мiнск» выиграла чемпионат Беларуси, в финальной серии до трех побед одолев «Олимпию» (3-0).

Чемпионат Беларуси

Женщины

Финал (до 3-х побед)

Олимпия Гродно – Цмокi-Мiнск 67:85 (18:30, 15:13, 15:25, 19:17)

13 апреля

Счет в серии: 0-3

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