ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу» и может выпасть из зоны ЛЧ

Источник материала: Tribuna.com

В 23-м туре РПЛ ЦСКА дома уступил «Оренбургу» (2:3).

На 25-й минуте армейцы остались вдесятером после удаления Марио Фернандеса.

ЦСКА с 40 очками остался на 3-м месте, но «Локомотив» в случае сегодняшней победы или ничьей с «Ахматом» вытеснит команду Виктора Гончаренко из топ-3. «Зенит», у которого в активе 45 баллов, может оторваться от ЦСКА на 8 очков, если завтра победит «Анжи». Идущий вторым «Краснодар» также может увеличить отрыв от ЦСКА до 4 очков, если обыграет «Динамо» на выезде.