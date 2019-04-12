ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу» и может выпасть из зоны ЛЧ
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Источник материала:
Tribuna.com
В 23-м туре РПЛ ЦСКА дома уступил «Оренбургу» (2:3).
На 25-й минуте армейцы остались вдесятером после удаления Марио Фернандеса.
ЦСКА с 40 очками остался на 3-м месте, но «Локомотив» в случае сегодняшней победы или ничьей с «Ахматом» вытеснит команду Виктора Гончаренко из топ-3. «Зенит», у которого в активе 45 баллов, может оторваться от ЦСКА на 8 очков, если завтра победит «Анжи». Идущий вторым «Краснодар» также может увеличить отрыв от ЦСКА до 4 очков, если обыграет «Динамо» на выезде.
Дата проведения
13 апреля, 14.00,
«ВЭБ Арена»
Голы:
1:0 –
14
,
Обляков
1:1 –
18 ,
Ойеволе
1:2 –
24 ,
Сутормин
2:2 –
32 ,
Эрнандес
2:3 –
54 .
Деспотович
ЦСКА –
, Акинфеев , Фернандес ( Набабкин , 84), Магнуссон , Дивеев ( Щенников , 72), Ефремов , Влашич , Обляков , Сигурдссон , Родриго Бекао , Чалов ( Эрнандес , 64).
Нисимура
Оренбург –
, Фролов , Терехов ( Ойеволе , 82), Андреев , Сиваков , Малых ( Бреев , 75), Маляров , Мишкич , Попович , Бегич , Деспотович ( Сутормин , 90).
Чиркин
Предупреждения:
(15), Попович
(19), Фернандес
(31), Мишкич
(69), Малых
(74), Нисимура
(79), Деспотович
(81), Сигурдссон
(90). Фролов
Удаление:
(25). Фернандес
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В 23-м туре РПЛ ЦСКА дома уступил «Оренбургу» (2:3).
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