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НБА. Плей-офф. «Филадельфия» – «Бруклин», «Денвер» встретится с «Сан-Антонио»
13.04.2019 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня матчем между «Филадельфией» и «Бруклином» стартует 73-й розыгрыш плей-офф НБА.
В других парах дня «Торонто» примет «Орландо», «Голден Стэйт» дома сыграет с «Клипперс», «Денвер» – с «Сан-Антонио».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня матчем между «Филадельфией» и «Бруклином» стартует 73-й розыгрыш плей-офф НБА.
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