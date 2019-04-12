|
Кубок Стэнли. «Вашингтон» принимает «Каролину», «Даллас» в гостях у «Нэшвилла»
13.04.2019 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 0-1
Счет в серии: 0-1
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 1-0 Счет в серии: 0-1 Счет в серии: 0-1 Счет в серии: 1-0 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)