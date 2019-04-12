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Кубок Стэнли. «Вашингтон» принимает «Каролину», «Даллас» в гостях у «Нэшвилла»

13.04.2019 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Вашингтон – Каролина
Дата проведения
13 апреля, 22.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

Нэшвилл – Даллас
Дата проведения
14 апреля, 01.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

Бостон – Торонто
Дата проведения
14 апреля, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

Калгари – Колорадо
Дата проведения
14 апреля, 05.30, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 1-0 Счет в серии: 0-1 Счет в серии: 0-1 Счет в серии: 1-0 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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