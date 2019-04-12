ФК «Сморгонь» дома вдесятером проиграл речицкому «Спутнику»

Источник материала: Светлы шлях

ФК «Сморгонь» в рамках первого тура чемпионата страны на своем поле уступил «Спутнику» из Речицы – 0:1.

13 апреля в Беларуси стартовало футбольное первенство среди команд первой лиги. В первом поединке ФК «Сморгонь» на своем стадионе принимал речицкий «Спутник». Единственный гол с пенальти гости забили на 72-й минуте. Отметим, что в составе сморгонской команды незадолго до этого с поля был удален Владислав Яцкевич.













Открыл чемпионата на стадионе "Юность" заведующий сектором спорта и туризма Сморгонского райисполкома Александр ЛОБАН





Хлеб-соль участникам чемпионата

































Другие результаты первого тура:

«НФК» (Минск) – «Орша» - 2:3;

«Рух» (Брест) – «Белшина» (Бобруйск) - 1:1;

«Химик» (Светлогорск) – «Слоним-2017» - 0:0;

«Лида» - «Нафтан» (Новополоцк) - 2:1;

«Локомотив» (Гомель) – «Гранит» (Микашевичи) - 1:0;

«Смолевичи» - «Барановичи» - 4:0.

Турнирная таблица после первого тура:

№ Команды И О 1 Смолевичи 1 3 2 Орша 1 3 3 Лида 1 3 4 Локомотив (Гомель) 1 3 5 Спутник (Речица) 1 3 6 Белшина (Бобруйск) 1 1 7 Рух (Брест) 1 1 8 Слоним-2017 1 1 9 Химик (Светлогорск) 1 1 10 Волна (Пинск) 0 0 11 НФК (Минск) 1 0 12 Нафтан (Новополоцк) 1 0 13 Гранит (Микашевичи) 1 0 14 Сморгонь 1 0 15 Барановичи 1 0





Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.