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ФК «Сморгонь» дома вдесятером проиграл речицкому «Спутнику»
13.04.2019 — Новости Спорта | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
ФК «Сморгонь» в рамках первого тура чемпионата страны на своем поле уступил «Спутнику» из Речицы – 0:1.
13 апреля в Беларуси стартовало футбольное первенство среди команд первой лиги. В первом поединке ФК «Сморгонь» на своем стадионе принимал речицкий «Спутник». Единственный гол с пенальти гости забили на 72-й минуте. Отметим, что в составе сморгонской команды незадолго до этого с поля был удален Владислав Яцкевич.
Открыл чемпионата на стадионе "Юность" заведующий сектором спорта и туризма Сморгонского райисполкома Александр ЛОБАН
Хлеб-соль участникам чемпионата
Другие результаты первого тура:
«НФК» (Минск) – «Орша» - 2:3;
«Рух» (Брест) – «Белшина» (Бобруйск) - 1:1;
«Химик» (Светлогорск) – «Слоним-2017» - 0:0;
«Лида» - «Нафтан» (Новополоцк) - 2:1;
«Локомотив» (Гомель) – «Гранит» (Микашевичи) - 1:0;
«Смолевичи» - «Барановичи» - 4:0.
Турнирная таблица после первого тура:
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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ФК «Сморгонь» в рамках первого тура чемпионата страны на своем поле уступил «Спутнику» из Речицы – 0:1.
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