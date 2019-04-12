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ФК «Сморгонь» дома вдесятером проиграл речицкому «Спутнику»

13.04.2019 — Новости Спорта | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

ФК «Сморгонь» в рамках первого тура чемпионата страны на своем поле уступил «Спутнику» из Речицы – 0:1.

13 апреля в Беларуси стартовало футбольное первенство среди команд первой лиги. В первом поединке ФК «Сморгонь» на своем стадионе принимал речицкий «Спутник». Единственный гол с пенальти гости забили на 72-й минуте. Отметим, что в составе сморгонской команды незадолго до этого с поля был удален Владислав Яцкевич.

ФК «Сморгонь» дома вдесятером проиграл речицкому «Спутнику»

ФК «Сморгонь» дома вдесятером проиграл речицкому «Спутнику»

ФК «Сморгонь» дома вдесятером проиграл речицкому «Спутнику»

Открыл чемпионата на стадионе "Юность" заведующий сектором спорта и туризма Сморгонского райисполкома Александр ЛОБАН

ФК «Сморгонь» дома вдесятером проиграл речицкому «Спутнику»

Хлеб-соль участникам чемпионата 

ФК «Сморгонь» дома вдесятером проиграл речицкому «Спутнику»

ФК «Сморгонь» дома вдесятером проиграл речицкому «Спутнику»

ФК «Сморгонь» дома вдесятером проиграл речицкому «Спутнику»

ФК «Сморгонь» дома вдесятером проиграл речицкому «Спутнику»

ФК «Сморгонь» дома вдесятером проиграл речицкому «Спутнику»

ФК «Сморгонь» дома вдесятером проиграл речицкому «Спутнику»

ФК «Сморгонь» дома вдесятером проиграл речицкому «Спутнику»

ФК «Сморгонь» дома вдесятером проиграл речицкому «Спутнику»

Другие результаты первого тура:

«НФК» (Минск) – «Орша» - 2:3;

«Рух» (Брест) – «Белшина» (Бобруйск) - 1:1;

«Химик» (Светлогорск) – «Слоним-2017» - 0:0;

«Лида» - «Нафтан» (Новополоцк) - 2:1;

«Локомотив» (Гомель) – «Гранит» (Микашевичи) - 1:0;

«Смолевичи» - «Барановичи» - 4:0.

Турнирная таблица после первого тура:

Команды

И

О

1

Смолевичи

1

3

2

Орша

1

3

3

Лида

1

3

4

Локомотив (Гомель)

1

3

5

Спутник (Речица)

1

3

6

Белшина (Бобруйск)

1

1

7

Рух (Брест)

1

1

8

Слоним-2017

1

1

9

Химик (Светлогорск)

1

1

10

Волна (Пинск)

0

0

11

НФК (Минск)

1

0

12

Нафтан (Новополоцк)

1

0

13

Гранит (Микашевичи)

1

0

14

Сморгонь

1

0

15

Барановичи

1

0


Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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ФК «Сморгонь» в рамках первого тура чемпионата страны на своем поле уступил «Спутнику» из Речицы – 0:1.
 
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