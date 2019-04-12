ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Павел Булацкий: «Во время Европейских игр чисто физически не сможем делать прямые эфиры матчей чемпионата Беларуси по футболу»

13.04.2019 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Директор спортивного телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий рассказал о трансляциях во время Европейских игр.

– Как основной вещатель Белтелерадиокомпания покажет максимальное количество соревнований. На «Беларусь 1» в прямом эфире пройдут церемонии открытия и закрытия. Также здесь будут включения из студии на стадионе «Динамо», куда для подведения итогов игрового дня пригласим специальных гостей. Также задействуем сетку телеканала «Беларусь 2», на котором соревнования будут транслироваться в формате переклички, начиная с раннего утра и заканчивая вечерней программой. В основном это выступления с участием белорусских спортсменов, чтобы никого не упустить. Телеканал «Беларусь 5» на время Европейских игр и вовсе станет круглосуточным. В режиме реального времени здесь будет идти то, что не попало в сетку вещания «Беларусь 2». А чтобы наш зритель имел возможность выбора, вечером и ночью в записи покажем самое интересное. Еще часть прямых эфиров будет на канале «Беларусь 5. Интернет», появившемся в прошлом году. Здесь уже в стандартной для него форме трансляции будут проходить без комментаторов.

– Какие форматы прямых эфиров предполагаются на других каналах?

– Во время Европейских игр будем действовать примерно так же, как на недавнем чемпионате Европы по биатлону в Раубичах. На каждом объекте в паре с комментатором будет работать эксперт в определенном виде спорта. Такой формат всегда выигрышный, ведь зрителю гораздо интереснее смотреть, когда специалист объясняет все тонкости и нюансы. Сейчас как раз прорабатываем базу и берем людей на договоры подряда. Конкретные имена пока называть не хочу. К тому же на всех аренах будут работать студии, где во время трансляций ведущий пообщается со спортсменами, тренерами, призерами и так далее. Также мы предложим нашим телезрителям оперативные интервью из микст-зоны.

– Насколько белорусам будут интересны Европейские игры?

– Судя по рейтингам, которые мы получаем в компании, все, что касается выступления наших спортсменов, намного выше средней доли телеканала. Если белорусские девчонки играют в теннис или участвуют в художественной гимнастике, это по рейтингу будет намного выше, чем соревнования, где представителей нашей страны нет. Также стоит отметить, что в топ главных трансляций любого спортивного телеканала всегда входит все, что связано с олимпийским движением, частью которого и являются Европейские игры. Здесь же мы видим совокупность этих двух факторов, поэтому, думаю, рейтинги просмотров будут высокие.

– А как будете показывать другие соревнования? Например, в одно время с Европейскими играми пройдет чемпионат Европы по баскетболу среди женщин, на котором выступит наша сборная.

– Конечно, мы не упустим игры национальной команды. Для прямой трансляции найдем место в эфире. Что касается внутренних первенств, например чемпионата Беларуси по футболу, то в это время о нем будем делать только информационные сообщения. Так как вся техника будет задействована на Европейских играх, мы чисто физически не сможем делать прямые эфиры матчей.

– К слову, много оборудования пришлось докупать?

– На самом деле не особо. Мы очень ждали передвижные телевизионные станции (ПТС), которые уже к нам пришли. Последняя сейчас вводится в эксплуатацию. Техника качественная, мировых стандартов. Для примера: сейчас на всю Польшу четыре такие ПТС, а у нас только у Белтелерадиокомпании их пять. Оборудование для выездных спортивных студий закупили давно и работаем на нем не первый год. Единственное, нам могут понадобиться какие-то элементы для декораций, но в техническом плане Белтелерадиокомпания достаточно укомплектована, – сказал Булацкий.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.  В этот период пройдут 12 и 13 тур чемпионата Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор спортивного телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий рассказал о трансляциях во время Европейских игр.
 
Новости дня
Новости спорта
 
ФК «Сморгонь» дома вдесятером проиграл речицкому «Спутнику»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика