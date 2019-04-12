Павел Булацкий: «Во время Европейских игр чисто физически не сможем делать прямые эфиры матчей чемпионата Беларуси по футболу»

Источник материала: Tribuna.com

Директор спортивного телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий рассказал о трансляциях во время Европейских игр.

– Как основной вещатель Белтелерадиокомпания покажет максимальное количество соревнований. На «Беларусь 1» в прямом эфире пройдут церемонии открытия и закрытия. Также здесь будут включения из студии на стадионе «Динамо», куда для подведения итогов игрового дня пригласим специальных гостей. Также задействуем сетку телеканала «Беларусь 2», на котором соревнования будут транслироваться в формате переклички, начиная с раннего утра и заканчивая вечерней программой. В основном это выступления с участием белорусских спортсменов, чтобы никого не упустить. Телеканал «Беларусь 5» на время Европейских игр и вовсе станет круглосуточным. В режиме реального времени здесь будет идти то, что не попало в сетку вещания «Беларусь 2». А чтобы наш зритель имел возможность выбора, вечером и ночью в записи покажем самое интересное. Еще часть прямых эфиров будет на канале «Беларусь 5. Интернет», появившемся в прошлом году. Здесь уже в стандартной для него форме трансляции будут проходить без комментаторов.

– Какие форматы прямых эфиров предполагаются на других каналах?

– Во время Европейских игр будем действовать примерно так же, как на недавнем чемпионате Европы по биатлону в Раубичах. На каждом объекте в паре с комментатором будет работать эксперт в определенном виде спорта. Такой формат всегда выигрышный, ведь зрителю гораздо интереснее смотреть, когда специалист объясняет все тонкости и нюансы. Сейчас как раз прорабатываем базу и берем людей на договоры подряда. Конкретные имена пока называть не хочу. К тому же на всех аренах будут работать студии, где во время трансляций ведущий пообщается со спортсменами, тренерами, призерами и так далее. Также мы предложим нашим телезрителям оперативные интервью из микст-зоны.

– Насколько белорусам будут интересны Европейские игры?

– Судя по рейтингам, которые мы получаем в компании, все, что касается выступления наших спортсменов, намного выше средней доли телеканала. Если белорусские девчонки играют в теннис или участвуют в художественной гимнастике, это по рейтингу будет намного выше, чем соревнования, где представителей нашей страны нет. Также стоит отметить, что в топ главных трансляций любого спортивного телеканала всегда входит все, что связано с олимпийским движением, частью которого и являются Европейские игры. Здесь же мы видим совокупность этих двух факторов, поэтому, думаю, рейтинги просмотров будут высокие.

– А как будете показывать другие соревнования? Например, в одно время с Европейскими играми пройдет чемпионат Европы по баскетболу среди женщин, на котором выступит наша сборная.

– Конечно, мы не упустим игры национальной команды. Для прямой трансляции найдем место в эфире. Что касается внутренних первенств, например чемпионата Беларуси по футболу, то в это время о нем будем делать только информационные сообщения. Так как вся техника будет задействована на Европейских играх, мы чисто физически не сможем делать прямые эфиры матчей.

– К слову, много оборудования пришлось докупать?

– На самом деле не особо. Мы очень ждали передвижные телевизионные станции (ПТС), которые уже к нам пришли. Последняя сейчас вводится в эксплуатацию. Техника качественная, мировых стандартов. Для примера: сейчас на всю Польшу четыре такие ПТС, а у нас только у Белтелерадиокомпании их пять. Оборудование для выездных спортивных студий закупили давно и работаем на нем не первый год. Единственное, нам могут понадобиться какие-то элементы для декораций, но в техническом плане Белтелерадиокомпания достаточно укомплектована, – сказал Булацкий.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. В этот период пройдут 12 и 13 тур чемпионата Беларуси.