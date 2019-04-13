Сборная Беларуси заняла второе место в медальном зачете на чемпионате Европы

Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси по тяжелой атлетике заняла второе место в медальном зачете на чемпионате Европы-2019 в Батуми.

Чемпионат в Грузии стал самым успешным в истории вида спорта в Беларуси.

Наши спортсмены завоевали 8 наград в двоеборье. Чемпионами Европы стали Геннадий Лаптев (61 кг), Дарья Наумова (76 кг) и Евгений Тихонцов (96 кг).

Серебряные награды завоевали Петр Асаенок (81 кг) и Андрей Арямнов (109 кг). Бронзовыми призерам стали Юлия Асаенок (45 кг), Вадим Лихорад (73 кг) и Вадим Стрельцов (102 кг). Кроме того, серебряную награду в рывке завоевал Максим Мудревский (89 кг).

В общем медальном зачете наша команда заняла второе место, уступив первую строчку россиянам (3 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых наград).

С учетом малых медалей (в рывке и толчке) и двоеборья, сборная Беларуси завоевала 19 медалей (7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград). В этом рейтинге наша команда также на второй позиции.

Белорусские штангисты в Грузии установили ряд рекордов. Мужчины переписали целых 15 национальных достижений. Новые рекорды на свое имя записали Геннадий Лаптев (133 кг в рывке, 286 кг в двоеборье), Вадим Лихорад (153, 182, 335), Петр Асаенок (196 в толчке, 355 кг в двоеборье), Евгений Тихонцов (178, 222, 400), Андрей Арямнов (190, 221, 411) и Эдуард Зезюлин (196 кг в рывке, 423 кг в толчке).

Самое значимое достижение для нашей команды на турнире – рекорды Европы в толчке и двоеборье Евгения Тихонцова.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2020 году в Москве.