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«Тыхы» Гусова победил «Краковию» в финальной серии и стал чемпионом Польши
13.04.2019 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В шестом матче финальной серии (до 4-х побед) «Тыхы» белорусского тренера Андрея Гусова в гостях победил «Краковию» и стал чемпионом Польши во второй раз подряд.
Всего клуб стал в четвертый раз в своей истории чемпионом страны/
Чемпионат Польши
Финал
Краковия – Тыхы 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
13 апреля, 21.30
Счет в серии: 2-4.
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В шестом матче финальной серии (до 4-х побед) «Тыхы» белорусского тренера Андрея Гусова в гостях победил «Краковию» и стал чемпионом Польши во второй раз подряд.
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