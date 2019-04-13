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«Тыхы» Гусова победил «Краковию» в финальной серии и стал чемпионом Польши

13.04.2019 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В шестом матче финальной серии (до 4-х побед) «Тыхы» белорусского тренера Андрея Гусова в гостях победил «Краковию» и стал чемпионом Польши во второй раз подряд.

Всего клуб стал в четвертый раз в своей истории чемпионом страны/

Чемпионат Польши

Финал

Краковия – Тыхы 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

13 апреля,  21.30

Счет в серии:  2-4.

 

 
 
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В шестом матче финальной серии (до 4-х побед) «Тыхы» белорусского тренера Андрея Гусова в гостях победил «Краковию» и стал чемпионом Польши во второй раз подряд.
 
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