«Тыхы» Гусова победил «Краковию» в финальной серии и стал чемпионом Польши

Источник материала: Tribuna.com

В шестом матче финальной серии (до 4-х побед) «Тыхы» белорусского тренера Андрея Гусова в гостях победил «Краковию» и стал чемпионом Польши во второй раз подряд.

Всего клуб стал в четвертый раз в своей истории чемпионом страны/

Чемпионат Польши

Финал

Краковия – Тыхы 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

13 апреля, 21.30

Счет в серии: 2-4.